楊宗緯終於現身！合唱《涼涼》救火出軌白百何

楊宗緯被曝彩排照，確定在今晚決賽與張碧晨合唱《涼涼》。(取自新浪娛樂)

楊宗緯、張碧晨彩排照。(取自新浪娛樂)

湖南衛視《歌手》決賽將在今晚10點展開，張碧晨原本邀請白百何作為幫唱佳賓，也因為近日爆出的不倫戀事件，讓製作單位緊急更換佳賓，找來楊宗緯緊急救火，兩人確定在今晚舞台上獻唱夯劇《三生三世十裡桃花》片尾曲《涼涼》。

據悉，張碧晨一開始的確是想找楊宗緯擔任幫唱來賓，無奈楊宗緯檔期無法配合，後來官方公布名單為白百何，誰知卻在決賽前幾日，爆出白百何不倫醜聞，楊宗緯也義氣相挺，特地調整檔期參加。

剛剛陸媒更在決賽前夕，曝光楊宗緯、張碧晨彩排照片，確定兩人將在今晚舞台上獻唱《涼涼》，吸引大批粉絲興奮留言「感謝白百何、感謝卓偉」、「聽首歌不容易，卓偉辛苦了」、「一波三折還是唱了這首歌，圓了粉絲的一個願望吧，加油碧晨」。

(中時電子報)