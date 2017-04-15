全球第3大寵物市場！大陸萌經濟產值近千億

大陸寵物數量將達到2.53億隻，推進寵物產業發展速度，寵物經濟更被譽為下個千億市場。寵物食品、寵物用品、寵物美容、寵物醫院等新興產業不斷走俏，寵物經濟從小眾市場形成獨有的規模經濟。80後、90後消費力的崛起，更帶動萌經濟潮流。

大陸國家統計局分析，2010年到2016年，寵物產業年增長率達到49.1%，居各領域之首。2016年，寵物犬、貓市場的產業規模更高達1720億元(人民幣，下同)。寵物用品銷售收入位列淘寶前三名，年均營業額破千億元。大陸寵物產業規模增長超過12倍，加入飼養寵物的人數以每年12%穩定成長。中國已經成為僅次於美、日的世界第三大寵物市場。寵物產業相關人員感慨，中國將成為全球最大的寵物消費市場。

有寵網發布《2016年度中國寵物行業白皮書》顯示，2016年寵物商品中，以寵物食品的市場營業額占比最高達37%，年銷售額高達457億元；其次是寵物用品(196億元)、藥品(147億元)和玩具(125億元)。

(旺報)