加速發展雄安新區 陸國資委將領央企搶先布局

據新華社報導，為加速推進雄安新區的建設，大陸國務院國資委已對此作出全面布署，並將指導推動央企提前布局，推動符合雄安新區定位的央企，有序的將其在北京的辦公單位遷入雄安。

國資委日前召開國資委黨委理論中心組學習會，並於會上強調指出，將積極推動符合雄安新區定位和戰略發展需要的央企，將其在京單位有序遷入雄安新區，並大力支持央企將新設立的高新技術企業、高端服務業企業落戶雄安新區，注入新的生機和活力。

同時，國資委也提到，將極推動央企在能源安全、基礎設施建設、電力、通信、軌道交通、生態環保、資訊網絡與智慧城市建設等領域，積極參與雄安新區建設，為區域發展提供有力支撐

(旺報)