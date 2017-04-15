HTC免掀蓋保護套遭仿冒 獲賠325萬

王雪紅領軍的宏達電（HTC）研發洞洞款側掀保護套，商品主打免掀蓋就可觸控，於2014年3月在台申請專利，且與M8手機一起公開發表。後發現手機配件製造商祥裕公司，販售仿冒的保護套，共賣出1萬2692個。智慧財產法院認定HTC損失1百萬餘元，以損害金額的3倍計算，判祥裕須賠償325萬餘元。

(中時)