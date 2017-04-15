《這些年那些事》見面會 金凱德怕苦、沈建宏被虧「沒味覺」

《這些年那些事》孫綻（前排左起）、蔡承邑、林道遠及劉宇珊（後排左起）、沈建宏、安俊朋、金凱德、謝寶萱出席見面會。（記者羅永銘攝）

安俊朋應觀眾要求，橫抱沈建宏。（記者羅永銘攝）

中天、中視原創大戲《這些年那些事》收視不斷上升，網路口碑反應熱烈，製作單位感謝觀眾支持，今天（15日）舉辦見面會，主要演員沈建宏、安俊朋、劉宇珊、金凱德、謝寶萱、蔡承邑、林道遠、孫綻等人出席，與粉絲玩遊戲，全場笑聲不斷。

為了參加這場活動，不少粉絲特別穿著高中制服出席，還有師奶鐵粉挖出20年前的行頭，以復古造型與會，讓演員們都看傻眼。

見面會上，演員們分享拍戲的趣事，與粉絲玩遊戲時，號稱遊戲王的宇珊百戰百勝，開玩笑嗆聲「沒有致勝秘訣，是智商問題！」老是輸的金凱德、孫綻、林道遠和謝寶萱被罰喝多杯苦茶，被苦到哇哇叫；混血甜心金凱德超怕苦，淺嚐一口就面有難色，沈建宏主動解圍，接過杯子直接乾，還笑說：「以前喝過更苦的，一口氣就喝半罐！」卻被虧「沒味覺」，笑翻眾人。

該劇每周一至五晚間8點於中視首播，晚間9點於中天綜合台CH36頻道播出，每到播出時間，演員群都化身「忠實觀眾」追劇，還在群組即時討論劇情，沈建宏更是從第1集就開直播，已連續14天、每晚播畢後就與網友互動。他開心地表示，劇情很有趣，有幾場戲更是讓他忍不住大笑：「有場是我騎摩托車載林道遠，被教官發現在後面追，我一個猛催油門就往前衝，把林道遠摔在地上，那幕真的很精彩！」

沈建宏透露，拍攝這場摔車戲時，林道遠真的是意外摔到地上，導演反而覺得效果很自然，就保留了這個鏡頭。林道遠笑說，還好他皮多肉厚，不痛也沒受傷，卻被眾人笑虧：「養兵千日用在一時」。

(旺報)