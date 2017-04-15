中華隊拿下冰球世錦賽首勝 許孟哲高唱國歌
許孟哲成為冰球國手，參加世界冰球錦標賽，15日下午台灣時間六點進行第三場比賽，由中華台北隊對上阿拉伯聯合大公國，最後結果中華隊以4比0，直落四擊敗對手，也贏得中華隊第一場首勝。獲勝後，中華隊成員排成一排，一同齊聲唱國旗歌，看到直播的觀眾都覺得相當感動，16日台灣時間約下午五點半，中華隊將對上南非隊，爭奪本次世界冰球錦標賽的第五、六名。
許孟哲賽後興奮表示：「總歸一句，隊友們實在太給力了！」每場比賽，中華隊卯足全力想要爭取獲勝，每位隊員都積極搶球，並把握每個射門機會，也因此氣勢十足，讓對方措手不及，贏得好成績。
不過許孟哲也提到，明天對上南非隊爭奪五、六名，但絕對不能掉以輕心，因為南非隊實力很強，不少球員都是在歐洲打職業賽的選手，今晚比完賽，許孟哲跟隊友們也會繼續留著觀看南非隊賽事，為明天做準備，因為他說：「明天將是一場硬戰！」
(中時)
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