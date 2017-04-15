劉愷威被曝婚姻綠了 露面隻字不提妻楊冪

劉愷威今日現身香港機場，對妻子楊冪相關問題充耳不聞。(取自東網)

大陸第一狗仔卓偉近日拍到白百何出軌影片成為陸網熱議人物，早前他被問及楊冪、劉愷威婚姻狀態，更直接點出小倆口婚姻出現問題：「信我以前說的話，綠下去就會餿了，餿了就該扔了。」遭到楊冪、劉愷威經紀公司憤怒回應：「造謠沒底線，跳樑小丑嘩眾取寵！」

劉愷威、楊冪結婚3年來，屢傳婚變危機，劉愷威今（15日）下午5時許現身香港機場，吸引大批媒體包圍，問他離港去哪兒？劉愷威一邊前往登機一邊回答「宣傳」，只是被問及有關楊冪的任何問題，包括早前在女兒運動會與妻子互動、女兒會不會想念父母，劉愷威都選擇充耳不聞，不願回應。

(中時電子報)