李宗賢英雄命 葉君璋稱讚心臟大顆

李宗賢今敲出再見安打，率富邦悍將取得二連勝。(資料照 富邦提供)

富邦悍將三壘手李宗賢今面對統一獅，前面4打席僅靠2次四壞上到壘包，不過9局下半滿壘機會，適時敲出安打，成功率隊逆轉戰局以4比3擊敗統一獅，總教練葉君璋大力稱讚，李宗賢的抗壓性真的滿強的。

李宗賢從去年冠軍賽，就在關鍵時刻屢屢建功，此役又擊出再見安打，率球隊氣走獅隊，他謙虛表示，真的很開心，球隊雖然在季初吞下連敗，不過大家都有一條心，一起經歷那段低潮，才能夠有現在的連勝，希望可以持續下去。

葉總提到李宗賢就直說，李宗賢心臟真的滿大顆的，滿壘時他上場時，沒有下達什麼戰術，就是讓他比較實在，他真的有那種英雄命。

李宗賢說，滿壘加上又平手局面，就是想把隊友給送回來，知道狄馬克球素滿快的，所以在場邊就開始準備針對他的速球做攻擊，能收到這樣不錯的效果，真的很高興。

今年球隊開季前兩場，也在新莊棒球場拿下二連勝，當時李宗賢也獲得單場MVP，今又再度重回新莊完成二連勝，李宗賢表示，感覺這邊就有一種感覺，很像回到自己家，所以希望回到這裡，可以把之前失去的都討回來。

(中時電子報)