林政賢3.1局失2分 葉君璋肯定球威

林政賢今面對獅隊，主投3.1局失2分表現平平。(富邦提供)

富邦悍將小將林政賢，今對上統一獅，主投3.1局，失掉2分，帳面成績表現平平，不過總教練葉君璋表示，今天所展現出來的球威，應該是這兩年下來最好的一場。

林政賢一直是被葉總寄予厚望的先發小將，葉總說，此役林政賢雖然沒有吃掉很多局數，不過是看他以來最好的一場投球比賽，也對他有信心，一定還會給他先發的機會。

林政賢此役3.1局投球，用了91球，雖投出6次四壞球，但前兩局都順利化解失分危機，不過3、4兩局各失1分，最快球速來到143公里。

(中時電子報)