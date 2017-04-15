林政賢3.1局失2分 葉君璋肯定球威
富邦悍將小將林政賢，今對上統一獅，主投3.1局，失掉2分，帳面成績表現平平，不過總教練葉君璋表示，今天所展現出來的球威，應該是這兩年下來最好的一場。
林政賢一直是被葉總寄予厚望的先發小將，葉總說，此役林政賢雖然沒有吃掉很多局數，不過是看他以來最好的一場投球比賽，也對他有信心，一定還會給他先發的機會。
林政賢此役3.1局投球，用了91球，雖投出6次四壞球，但前兩局都順利化解失分危機，不過3、4兩局各失1分，最快球速來到143公里。
(中時電子報)
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