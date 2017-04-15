男子疑酒癮發作臥軌 警民合力救人

坐在地上的男子疑酒癮發作，跑去躺在鐵軌上，所幸警民合力才讓男子平安無事。(高錦如攝)

嘉義縣民雄鄉一名57歲韋姓男子今晚9點疑酒癮發作，跑去躺在鐵軌上，一旁居民驚見隨即報警處理並趕緊將他拉離現場，由於有一班南下嘉義的2353班次列車即將通過，經消防人員通報後，列車隨即減速停車，由列車長下車察看後，確認鐵軌無人，才繼續行駛，所幸這場突發狀況有警民合作才讓列車能順利通行、該名男子也平安獲救。

興南村長金宏癸表示，韋男為興南村頭痛人物，常嚷著自己想不開，半個月前半夜12點半才躺在鐵軌上，當時列車正在行經中，所幸命大沒有被輾過，未料今天又疑似喝酒發酒瘋，才又做出驚人之舉。

目前韋男已被強制送醫，詳細情形仍待鐵路警方調查。

★中時電子報關心您：禁止酒駕，喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

(中時)