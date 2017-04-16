《流星花園》16年後重拍 她6年前胃癌逝粉絲最憾

徐華鳳當年演出《流星花園》道明寺的姊姊令人印象深刻。（圖／翻攝自Youtube）

偶像劇教母柴智屏16年前開拍《流星花園》，成為台灣偶像劇之始，也捧紅了F4、大S等一票主演，之後鄰近的日本、韓國、越南等紛紛翻拍，掀起「流星旋風」，日前柴智屏找大S聚會，宣布將打造新版《流星花園》，引發粉絲期待，而當年經典版中配角的近況也引發關注。

在眾多配角中，最令人印象深刻便是飾演道明寺姊姊「道明莊」的徐華鳳，她在劇中美麗、勇敢、智慧的形象，是道明寺與杉菜愛情重要的推手之一，可惜2011年她因胃癌病逝，享年41歲，最後一刻是老公湯偉時陪著她，在他懷抱中離去。

身材姣好的徐華鳳當年參加選美出道。（圖／中時資料照片）

徐華鳳1998年參加亞太影展頒獎典禮。（圖／中時資料照片）

出道超過20年的徐華鳳，19歲時參加佳樂中國小姐選美出道，接拍性感寫真後，星路才大開，1998年挾著這股氣勢發行個人專輯《如果在天堂》，外型亮眼的她身邊不乏追求者，和導演徐忠華交往過3年，與港星溫兆倫的緋聞最為人知，1999年轉戀蔡辰男長子蔡孟成，也曾與經紀人傳出蕾絲邊疑雲。

徐華鳳當年出片請蔡榮祖助陣。（圖／中時資料照片）

徐華鳳和溫兆倫緋聞最為人知。（圖／中時資料照片）

徐華鳳2008年初被確診罹患胃癌，全胃切除後歷經多次化療，病情一度獲得控制，3年後她因血便入院，發現腫瘤擴大至腹腔、骨盆腔，同年12月初她因腹痛、嘔吐住院，或許自覺不久於人世，過世前2天晚上她便向丈夫虛弱表示：「老公，我可能撐不過今天了，我真的對你沒有任何遺憾，我對不起你，我愛你。」

徐華鳳罹患胃癌後，曾為公益拍攝廣告。（圖／中時資料照片）

湯偉時2011年現身徐華鳳告別式，送妻最後一程。（圖／中時資料照片）

湯偉時說，徐華鳳對抗病情一直相當堅強、樂觀，也不忘提前規劃後事，提醒湯偉時要在靈堂放白玫瑰，「我不在了，你要好好照顧自己。」而徐華鳳和湯偉時愛的深刻，女方曾因此被貼「小三」標籤，她因此和他分手，最後因思念復合，徐華鳳當年澄清說：「我不是情婦，他也沒送我保時捷，他是單身，我們正常交往。」

(專題報導)