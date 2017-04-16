台一線重大車禍 男疑毒癮發作衝撞4車 3傷1命危

民雄台一線路段發生嚴重大車禍，男疑毒癮發作衝撞1汽車3機車。（余信賢攝）

今晚11點民雄台一線路段發生嚴重大車禍，5人受傷。（余信賢攝)

嘉義縣一名39歲莊姓男子，疑似毒癮發作，今晚11點開車行經台一線與166縣道時，疑似遇到紅燈未停，直接衝撞前面一排等候紅燈的機車騎士，拖行近百公尺遠，擦撞1台汽車3輛機車，造成5人受傷，1人疑似受重傷，到院前無生命跡象，目前正送往嘉基醫院急救，詳細情形仍待警方釐清。

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(中時)