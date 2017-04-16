《時來運轉》MVP熱門對決 火箭略勝雷霆一籌

哈登(左)、韋斯布魯克兩大年度MVP正面對決，可說未演先轟動。(美聯社資料照)

17日上午9點開打的西區季後賽首輪，排出休士頓火箭出戰奧克拉荷馬雷霆的精采戲碼，將是「大鬍子」哈登、「忍者龜」韋斯布魯克兩名年度MVP的好友對決，但從團隊戰力來看，火箭仍然高過雷霆一籌！

在向來擅長進攻戰術的總教練丹托尼帶領下，火箭本季場均攻下115分，高居聯盟第2，更誇張的是，平均得分達9分以上的球員，竟有10人之多，也讓身為火箭一哥的哈登，本季不僅得分容易，就連傳助攻也輕而易舉。

火箭確實擁有相當多的進攻選擇，除了哈登，艾瑞克戈登、路易斯威廉斯、阿里查、萊恩安德生、卡培拉等人都能搶分，也才掩蓋他們防守欠佳的弱點(雖比上季進步了)，只要火箭外圍火力全開，恐怕在聯盟罕見敵手。

只是火箭的防守意識薄弱，仍是他們想要爭冠的最大阻礙，尤其是丹托尼逐漸喜歡使用「三小」陣容搶分，儘管進攻威力增強，卻須賠上防守對位落居下風的慘痛代價，不過首輪對上雷霆，火箭光靠進攻應該就很夠了。

雷霆射手歐拉迪波的三分外線能否真正發揮，牽動雷霆贏球希望高低。(美聯社資料照)

韋斯布魯克本季成功創造歷史，以42次大三元改寫單季最多大三元紀錄，也讓他比起哈登，更有機會搶下年度MVP頭銜，可是這些都改變不了雷霆太過依賴韋少的現實，只要他一失常，雷霆贏球希望就會大減。

不過雷霆搶勝的本錢，不僅只靠韋斯布魯克，還有亞當斯、坎特、泰吉布生等長人組成的內線屏障，團隊場均籃板高達聯盟第1(46.6個)並不意外，可是雷霆也賠上三分命中率(3成27)位居聯盟最差的相對性結果。

所以雷霆想要爆冷擊退火箭，除了需要韋斯布魯克場場爆發(最好是每場都拿大三元)，也需當家射手歐拉迪波挺身而出，歐拉迪波本季每場可以投進1.9顆三分球，只要他能帶起雷霆的三分砲火，雷霆就有機會了。

(中時電子報)