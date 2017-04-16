家樂福上街頭玩創新 空姊、機師快閃走秀
家樂福走出賣場，把信義區大街變時尚伸展台！15日找20名伊林娛樂模特兒穿紅白藍制空姐和機師制服快閃走秀，展示義大利皇室名流愛用包款品牌BRICS，不少民眾拿起手機捕捉鏡頭，還以爲是航空公司大手筆走上街頭。
家樂福公關經理林夢紹表示，全新集點換購再挑戰量販極限，推出BRICS經典旅行系列，讓婆婆、媽媽買菜集點也能換名牌包。看好該系列包款簡約、時尚，安排20位模特兒比照電視廣告內容穿上空姐和機師制服，以快閃方式在信義區街頭走秀，希望可以吸引更多不同族群。
BRICS創立於1952年，英國已故黛安娜王妃以及現任的凱特王妃都曾帶著該品牌亮相，因此被網友暱稱為「王妃包」。這次，家樂福集點換購活動商品共有7支，包含兩用摺疊旅行袋、電腦/公事包、經典多用途尼龍手提包、斜肩包、化妝包、兩用盥洗包以及20吋拉桿旅行箱，全台限量25萬個。皆採用210D尼龍牛津布製成，質地柔軟光滑且耐磨，搭配PVC塗層之防潑水處理，部分商品搭配可獨立使用的小型收納袋，或肩帶可以調整變化，或可斜背、側背，堪稱是旅人極品。
即日起至8月8日，會員憑卡單筆消費滿500元就可以集1點，集3點或6點就可以用1.7折起的超值價格換購。
(中時)
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