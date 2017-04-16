愛在四月天傳愛到台南　宋逸民感嘆物質名利不如心神寄託

「愛在四月天」在台南舉辦活動。（台灣藝起發光促進協會提供）

由基督藝人台灣藝起發光促進協會主辦的「愛在四月天」15、16日在台南舉辦活動。今年的節目由洪榮良擔任導演，金曲製作人洪敬堯擔任音樂總監，兄弟聯手策劃節目，讓「愛在四月天」的重點節目「藝人詩班大敬拜」規模別開生面。

「恩典劇場」則是與黑門山上的劇團合作，編劇侯念青將時事議題以幽默的方式呈現，由顏美珍導演、楊懷民、黃佳屏、吳亦偉、張宇豪、唐玲、Stacy演出「醫美新人生」。現今這個時代有太多人不滿意自己的外在，紛紛求助整形醫師，想要讓自己更好看，卻忘了從「心」開始的改變，才能引領我們前往更好的地方。

藝起發光協會秘書長宋逸民和葉歡也在節目中擔任分享講員，用自己的經歷與大家分享生命中的禮物，其實這群藝人們都一樣，曾有過風光名利的日子，但物質上的豐盛並不能帶來心裡的平安，直到他們認識了神，才明白這份看不見的「心的禮物」才是他們最渴望擁有的。

(中時)