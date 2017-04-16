天后阿妹助陣！林憶蓮《歌手》泛淚摘冠
湖南衛視《歌手》今晚播出總決賽，歌手們各個卯足全力，找來重量級嘉賓幫唱，最終結果出爐，由賽前大熱門香港天后林憶蓮脫穎而出，成功拿下歌王寶座。
《歌手》今晚決賽出場依序為張杰&劉潤潼《You Raise Me Up》、張碧晨&楊宗緯《涼涼》、獅子合唱團&徐佳瑩&吳建豪《平凡之路》、袁婭維&劉歡《奮不顧身》+《鳳凰于飛》、李健&岳雲鵬《唐僧抒懷》、林志炫&海莉（Hayley Ｗestenra）《the prayer》、迪瑪希&尚雯婕帶來麥可傑克森《Earth Song+Dangerous》串燒、最後競賽壓軸為林憶蓮&張惠妹《也許明天》，並由杜麗莎&彭佳慧返場演出《Cant take my eyes off you》。
其中張碧晨合體楊宗緯首度公開合唱夯劇《三生三世十里桃花》片尾曲《涼涼》，前奏一出就引來現場觀眾歡呼，而李健大膽找來相聲演員出道的岳雲鵬助陣，更被觀眾大讚「有guts」，岳雲鵬走音演出「笑」果十足，林憶蓮、張惠妹兩位天后鐵肺互飆高音的精湛演出，再次掀起全場高潮。
最後迪瑪希、李健、獅子合唱團與林憶蓮成功挺進4強，並由林憶蓮不負眾望奪下歌王寶座，「感謝每一位投我票的觀眾，跟台上的每位傑出歌手，他們是那麼的傑出，給我很多靈感！」
(中時電子報)
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