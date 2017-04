天后阿妹助陣！林憶蓮《歌手》泛淚摘冠

林憶蓮感動泛淚奪歌王寶座。(取自網路)

蕭敬騰領軍獅子合唱團名列第三。(取自歌手微博)

迪瑪希與冠軍擦身而過,名列第二。(取自歌手微博)

湖南衛視《歌手》今晚播出總決賽,歌手們各個卯足全力,找來重量級嘉賓幫唱,最終結果出爐,由賽前大熱門香港天后林憶蓮脫穎而出,成功拿下歌王寶座。

《歌手》今晚決賽出場依序為張杰&劉潤潼《You Raise Me Up》、張碧晨&楊宗緯《涼涼》、獅子合唱團&徐佳瑩&吳建豪《平凡之路》、袁婭維&劉歡《奮不顧身》+《鳳凰于飛》、李健&岳雲鵬《唐僧抒懷》、林志炫&海莉(Hayley Westenra)《the prayer》、迪瑪希&尚雯婕帶來麥可傑克森《Earth Song+Dangerous》串燒、最後競賽壓軸為林憶蓮&張惠妹《也許明天》,並由杜麗莎&彭佳慧返場演出《Cant take my eyes off you》。

其中張碧晨合體楊宗緯首度公開合唱夯劇《三生三世十里桃花》片尾曲《涼涼》,前奏一出就引來現場觀眾歡呼,而李健大膽找來相聲演員出道的岳雲鵬助陣,更被觀眾大讚「有guts」,岳雲鵬走音演出「笑」果十足,林憶蓮、張惠妹兩位天后鐵肺互飆高音的精湛演出,再次掀起全場高潮。

最後迪瑪希、李健、獅子合唱團與林憶蓮成功挺進4強,並由林憶蓮不負眾望奪下歌王寶座,「感謝每一位投我票的觀眾,跟台上的每位傑出歌手,他們是那麼的傑出,給我很多靈感!」

(中時電子報)