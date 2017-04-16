影音》力猛躺著傳本壘 打者傻眼
(02:40新增 登大聯盟官網的「閉眼」背後接殺美技影音)富邦悍將和統一獅昨晚在新莊球場交手，8局打完，兩隊2比2平手，悍將新守護神力猛9局上登板，釀成滿壘危機，此時高志綱擊出投手正面強襲球，力猛接到球突然滑倒在投手丘上，但他第一時間將球傳往本壘，封殺跑者黃恩賜。高志綱跑向一壘時一臉錯愕和無奈，也被鏡頭捕捉到。
力猛去年曾以「閉眼」背後接殺強襲球，登上大聯盟官網，並獲選中職年度最佳美技。昨晚再次展現好守備，網友直呼「真的很扯」、「反應真快」、「又要上大聯盟官網了啦！」。力猛則說，他想應該會上十大好「糗」，而非十大美技。
力猛雖展現守備好身手，但對下一棒投出保送，讓統一獅擠回超前分。不過，9局下，悍將隊李宗賢，在滿壘時敲出再見安打，幫助富邦以4比3險勝統一。力猛撿到勝投，富邦拿下本季第5勝，恰好全在新莊球場。
(中時電子報)
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