汽車炸彈襲敘圍城撤離車隊 至少100死
自殺汽車炸彈今天攻擊從被圍困的敘利亞政府軍掌控兩城鎮撤離居民的巴士車隊，美聯社引述反抗陣營救難單位表示，至少100人喪生。
敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）表示，汽車炸彈鎖定載運撤離居民的巴士發動攻擊。根據敘利亞政府和反抗軍達成的協議，巴士自北部城鎮富亞鎮（Fuaa）和卡弗拉亞鎮（Kafraya）載運居民撤離。
汽車炸彈攻擊發生在敘利亞第二大城阿勒坡（Aleppo）西方的拉希丁（Rashidin）轉運點。
敘利亞人權瞭望台組織說，自殺攻擊者駕駛1輛原本該載運救援物資的廂型車，在車隊附近引爆。大部分死者是撤離人員，但也包括好幾名引導巴士車隊的反抗軍。
由於對協議中另兩個城鎮獲准撤離的反抗軍人數爆發爭執，數千名撤離人員一度受困在路途中，但在發生汽車炸彈攻擊後，已恢復撤離程序。
炸彈攻擊發生時，從富亞和卡弗拉亞鎮撤離的數千人，正等待繼續前往政府軍掌控的阿勒坡、濱海省分拉塔基亞（Latakia）或大馬士革。
今天有超過5000人從受圍困逾2年的前述兩城鎮撤離，另有2200人自反抗軍掌控的馬達亞（Madaya）和薩巴達尼（Zabadani）撤離。1060416
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。