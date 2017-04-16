前球星移車 撞死3歲愛女

NFL美式足球前球星希普(Todd Heap)。(美聯社資料照)

ESPN.com 等美國媒體報導，NFL美式足球前球星、37歲希普(Todd Heap)，在亞利桑那州自家車道移車時，不慎撞死3歲女兒。

亞利桑那州警方說，該事故發生在14日下午4時，希普在住家附近移車時，撞死他的女兒。醫護人員送她到醫院，急救無效而死亡。希普沒有受傷，警方指出，這事件沒有可疑之處。

希普曾入選NFL美式足球全明星賽(Pro Bowl)，他主打邊鋒，生涯12年效力過巴爾的摩烏鴉和亞利桑那紅雀。他成名在烏鴉隊，那10年備受歡迎，他創下的41次達陣，仍是隊史紀錄。

(中時電子報)