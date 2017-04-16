《全球星期人物》賈伯斯、巴布狄倫舊愛 民謠之后瓊拜雅

兩人於1961年相識，之後墜入愛河，朗才女貌的神仙眷侶動向備受外界關注。（圖/美聯社)

瓊拜雅2009年表演時的照片。(圖/美聯社)

隨著美國總統川普（Donald Trump）帶著爭議十足的政策上台，激化了美國社會的對立，使美國面臨了新的「抗議年代」，這讓許多人想起同樣面臨巨大歧見和1960年代，當時民權運動、反戰聲浪、學運浪潮席捲全美，其中不得不提，用歌曲在當時畫下重要一筆的「民謠之后」瓊．拜雅（Joan Baez），她為美國社會的貢獻，甚至一持續至今。瓊拜雅在1960年代，用歌曲表達了自己對反戰及民權的理念，同時也激勵了許多人心。而才華洋溢的她，羅曼史也受外界的關注，包括諾貝爾文學獎得主巴布．狄倫（Bob Dylan）和蘋果前執行長賈伯斯（Steve Jobs），都被她的才華深深吸引，曾拜倒她的石榴裙下，而她的魅力至今仍讓眾人津津樂道。

瓊・拜雅1941年出生於美國，母親是蘇格蘭裔戲劇教師，父親則是墨西哥裔的物理學家，這讓她從小精通西語和英語，但也是因為這樣的背景讓她備受同儕排擠，她曾在一次訪問中表示：「白人小孩對我沒興趣，墨西哥小孩又覺得我跟他們不同」，直到她大學時拿起烏克麗麗唱歌，讓這種情況不同了，白人小孩開始會來聽她唱歌，讓她感受到被人接受的感覺，再加上瓊拜雅一次意外被民歌表演給震撼了，這都成為她對愛上音樂的契機。

1964年瓊拜雅和大學生一起靜坐抗議。（圖/美聯社)

瓊拜雅年輕時的樣貌。（圖/joan baez facebok）

年僅18歲的瓊．拜雅在1959年時，先是開始在民謠酒吧駐唱、電台錄音，更是在第一屆的紐波特（New Port）民謠音樂節上初啼試聲，她第一次正式登台就用清澈嗓音驚艷全場，儘管她從來沒有經過相關的正規音樂訓練，但她的歌聲甜美清麗、技巧混然天成、演繹激情傳神，令人印象深刻。

瓊．拜雅也在和狄倫分手10年後，寫出《鑽石和鐵鏽》（Diamonds and Rust），紀念兩人已逝的戀情，歌詞令人痛徹心扉，傳染力之強也成為了她的作品中最膾炙人口的歌曲之一。(影片/youtube)

瓊拜雅的《多娜 多娜》也是相當膾炙人口的歌曲。(影片/youtube)

不過瓊．拜雅從一開始就沒有要走一個商業歌手的路線，她還要藉歌手的身份當一名社會運動份子，她拒絕了大型商業經濟公司的合約，選擇加入獨立經營的小型經紀公司，她在初期唱的歌曲多是充滿了自己的針對社會議題的想法的歌曲，在民權運動時深受馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）的影響，多次在活動中演唱《我們要克服》（We Shall Overcome），歌聲深具說服力和感染力，延續了1950年代的民權運動，更在1960年代的反戰運動大放異彩，被視為是當時的指標性人物。

瓊拜雅與當時的男友巴布狄倫1963年時一起表演。(圖/美聯社)

瓊拜雅在1962年11越登上時代雜誌封面。（圖/時代雜誌)

1961年瓊．拜雅認識了才華洋溢的巴布．狄倫，之後也開始翻唱狄倫的作品， 讓狄倫的歌曲開始廣為人知，兩人更是在因此墜入愛河，歌手Bob Neuwirth曾說：「狄倫的歌衝擊人心，但當瓊．拜雅開始詮釋它之後，歌又到達了更高的境界」。而瓊拜雅的專輯也在此時備受各界好評，她更在隔年以僅21歲的年齡登上了《時代》雜誌的封面，可見她當時的影響力，之後她也邀請狄倫成為演唱會嘉賓，兩人深情的合作演唱，讓狄倫知名度大開，而兩人在社會運動手也攜手並進，兩人也於金恩發表著名的演講《我有一個夢》的「進軍華盛頓」民權運動遊行中合唱。不過兩人後來也因社運活動的理念不合而分手。

巴比狄倫年輕時的照片。（圖/美聯社）

巴比狄倫年輕時的專輯。（圖/美聯社）

巴比狄倫年去年獲的諾貝爾文學獎。（圖/美聯社）

瓊．拜雅也在1960年代積極參與反戰運動，經常參與各地的示威活動，更因此2次被捕入獄，甚至在1968年嫁給了鼓吹拒絕接受兵役征召的反戰份子哈里斯（David Harris），不久後哈里斯因被參與示威活動遭補，她在哈里斯服刑期間生下了兒子加百列（Gabriel Harris），但哈里斯出獄後兩人就離婚了。而瓊．拜雅也在和狄倫分手10年後，寫出《鑽石和鐵鏽》（Diamonds and Rust），紀念兩人已逝的戀情，歌詞令人痛徹心扉，傳染力之強也成為了她的作品中最膾炙人口的歌曲之一。

1972年瓊拜雅不顧越戰尚未結束，跑到越南河內大唱反戰歌曲，引發社會對她的爭議。（圖/美聯社)

瓊拜雅在2013年時於越南河內的飯店內。她曾在1972年時因為反戰，跑到河內倡反戰，還遇到美軍空襲，讓他表示永生難忘。（圖/美聯社)

瓊拜雅回到越南當年自己遇到美軍空襲所朵的防空洞，這讓她永生難忘，他當時一直覺得自己死定了。（圖/美聯社)

到了1980年代41歲的瓊．拜雅結識了27歲的蘋果創辦人賈伯斯，兩人藉著對音樂的喜好而互相吸引，也因此墜入了愛河。而讓人津津樂道的是，賈伯斯的偶像正式瓊．拜雅的前男友巴布．狄倫，從他曾多次在蘋果產品的發表會上，用狄倫的名字展示搜尋功能、專輯封面介紹音樂功能等，不難可以看出賈伯斯十分崇拜狄倫。賈伯斯親自授權的《賈伯斯傳》中曾提及兩人的感情：「我們認識只是偶然，結果對彼此愈來愈認真，後來從朋友變成戀人‧‧‧賈伯斯大學時期的朋友伊莉莎白認為：『他和瓊．拜雅會在一起，除了瓊．拜雅美麗、有才情、有幽默感，另一個原因就是她曾是巴布．狄倫的情人』」。

在賈伯斯授權的自傳中，有提及和瓊拜雅的過往感情。(圖/shutterstock)

儘管這本自傳中也提及，賈伯斯一生中只愛過兩個人，而瓊．拜雅並不名列其中，而只是「喜歡」她而已。不過瓊．拜雅似乎沒有對此太介意，她也曾在自己的回憶錄中提及，「感謝賈伯斯在我家廚房裝了一台電腦，強迫我學會使用電腦打字」，另外，她也曾在70歲時自嘲的說，自己曾被問及作為唯一個見過「巴布．狄倫和賈伯斯裸體的人感想如何？」，而自己則回覆：「不是在同時見到兩個人的裸體就好」。而2011年賈伯斯過世後的紀念儀式上，瓊．拜倫也用歌聲來緬懷這位舊愛。

瓊拜雅2007年出席音樂盛事葛萊美獎。（圖/美聯社)

2016年瓊拜雅在的民謠表演上演唱。（圖/美聯社)

儘管瓊．拜雅在後期逐漸淡出主流聽眾的市場，不過她仍意志堅定打算持續用歌曲來宣傳自己的理念及情懷，她在小型經紀公司中換來換去，甚至有6年的時間她找不到經紀公司來發表她的歌曲，不過這也澆不熄她對社會議題關注的熱情，後期她也對反對死刑、支持LBGT團體、反美國入侵伊朗等議題發聲，而政治上她曾表示，自己最支持金恩博士的理念，而曾經一度讓她以為找到了一個讓他覺得最近金恩博士理念的人，那就是前總統歐巴馬（Barack Obama），不過她認為，歐巴馬在入主白宮之前很好，之後卻讓大家失望了。而瓊．拜雅在5年沒寫歌後的今年又再次拿起吉他為時任總統川普譜曲，她在歌中大唱：「你有一些嚴重的心理障礙」，抒發對如今政府的不滿。

已經76歲的瓊拜雅對唱歌熱忱不減，仍未上周的表演精心準備。（圖/美聯社)

瓊拜雅（中）受邀上台和泰勒絲及茱麗亞・羅伯茲表演。(圖/taylor swift instagram)

瓊拜雅日前受邀上流行樂小天后泰勒絲的舞台。（圖/joan baez facebook）

瓊．拜雅人生的傳奇色彩至今仍在撰寫，也還深深影響著眾人，她是一代標誌性歌手、也是一名社會運動份子、知名人士的紅顏，無論大眾從哪種角度看她和她的歌，不同的人也許有不同的解讀和領會，但卻都能引起共鳴，而這也是她如今都已經76歲了，卻仍活躍於大眾視線內歷久不衰的原因，她日前被年僅27歲的西洋流行樂小天后泰勒絲（Taylor Swift）在演唱會上邀上台，可見她的影響力遠及下一世代，不過她也謙虛的對台下觀眾說：「也許一小部分的你們要回家google我了」，讓眾人會心一笑。

(中時電子報)