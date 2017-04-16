MLB》沙胖大復活 洋基險勝紅雀
(04:55補充 馬丁尼茲5.1局飆11K吞敗)「沙胖」沙巴西亞(CC Sabathia)今面對紅雀，找回昔日賽揚強投本色，先發7.1局，被敲3安，只失1分。雖然洋基牛棚投的險象環生，9局上掉1分，不過洋基就以3比2險勝紅雀，沙巴西亞摘下第2勝(0敗)，累積18.1局，自責分率只有1.47。
36歲的沙巴西亞，今在主場力抗紅雀打線，直到第8局，才被第9棒傑爾柯(Jedd Gyorko)陽春炮狙擊丟分，7.1局送出6次三振、1次保送。洋基的克里帕(Tyler Clippard)第9局登板，被敲陽春全壘打，還製造一二壘有人的危機，最終用三振取得3個出局數。
紅雀派出去年16勝的馬丁尼茲(Carlos Martinez)先發，用118球投5.1局，被敲4安，但送出多達8次保送，丟3分(自責2分)，另狂飆11次三振，仍苦吞本季第2敗(0勝)，自責分率3.57。
(中時電子報)
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