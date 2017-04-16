揭密！大陸最火電視劇《人民的名義》 3大爆紅原因
堪稱大陸史上尺度最大電視劇《人民的名義》，自播出以來無論在收視還是口碑上，皆創下空前好評，話題不斷在網路洗版，可說是繼《瑯琊榜》後又一部橫空出世的大熱神劇！該劇以檢察官侯亮平的調查行動為敘事主線，講述當代檢察官維護公平正義和法制統一、查辦貪腐案件的故事，對官場腐敗的揭露、社會弊端的剖析，更是叫大陸觀眾看了大為喝采！以下就來為各位讀者介紹《人民的名義》3個主要爆紅原因。
1.大膽挑戰禁區尺度、敏感話題
反腐劇《人民的名義》真實反映大陸政治黑暗面，導演李路透露編劇周梅森的文字彷彿一把犀利的刀子，對於黨和政府「打虎拍蠅」、震懾貪腐官員都起到了很大作用。他也坦言這部戲歷經2年創作打磨，就是擔心尺度無法過審，即便歷經近4個月半審查時間，至今劇組仍在為片子保駕護航，希望能安全播完整齣劇。
2.劇本忠實呈現官員淫亂貪腐亂象
《人民的名義》是編劇周梅森沉寂8年之後再度創作的一部現實主義力作，也是其繼電視劇《國家公訴》之後又一部塑造檢察官形象的電視劇作品。周梅森透露，他在創作時，有關部門領導曾派人帶話，希望他把共產黨「壯士斷腕」、「刮骨療毒」的反腐決心寫出來、將黨內野心家「幫幫派派」的結黨營私行為寫進去，因此劇中貪官們幾乎都能在現實生活中找到原型。
3.演員陣容堅強、CP爆表！
《人民的名義》集結陸毅、張豐毅、吳剛、許亞軍、胡靜、柯藍、張志堅、高亞麟、張凱麗近40位老戲骨同台飆戲，對目前被一票「零演技、高片酬」佔據主要陣容的小鮮肉亂象，彷彿一道清流注入。導演李路接受採訪時，曾透露曝近40位老戲骨的片酬加起來不過4800萬人民幣，還不如一位小鮮肉主演一部戲的片酬。片酬少了，劇組當然就有更多錢能夠投入在提升戲劇品質上。
(專題報導)
關鍵字：人民的名義、
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