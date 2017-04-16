敘撤離巴士遇自殺炸彈攻擊 至少100死

敘利亞載有撤離居民的巴士車隊遭到攻擊，現場滿目瘡痍。(美聯社)

車輛嚴重毀損。(美聯社)

敘利亞北部城市阿勒坡以西地區在當地時間15日，載有撤離居民的巴士車隊遭自殺炸彈襲擊，至少造成100人死亡，55人受傷。

炸彈攻擊事件發生在阿勒坡以西的Rashidin，當時一輛載有救援物資的車輛衝入載有撤離居民的巴士車隊引爆，現場屍橫遍野，許多燒焦的屍體躺在被毀壞的公車旁，而撤離的民眾主要來自富亞（Fuaa）和卡菲亞（Kafraya）兩個小鎮，準備前往由政府軍掌控的阿勒坡、拉塔基亞或大馬士革。

一位救援人員表示，至少有一百人在這起事件中喪生，不過當地官方媒體則將死亡人數定在39人，另有一名官員表示，至少有30名護送巴士的反抗軍身亡。

(中時電子報)