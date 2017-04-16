驚呆粉絲！歐巴認愛、結婚 死會得好突然

韓國歐巴4月輪流宣布死會。（圖／中時資料照）

4月過了一半，韓國演藝圈傳出不少喜訊，但消息來得突然，讓許多粉絲相當錯愕，李準基和傳了多次緋聞的全慧彬，終於公開戀情，但認愛後首發文卻是向大家道歉，而Gary、JYJ朴有天更是直接宣布婚訊，令大家震驚不已。

李準基和全慧彬傳了4次緋聞終於認愛。（圖／中時資料照、達志影像）

34歲李準基出道十多年鮮少傳緋聞，2014年因演出《朝鮮神槍手》和小1歲的全慧彬結緣，他們在這段期間傳出3次交往新聞，但雙方都沒認愛，僅稱彼此是「很好的朋友」，而本月4日兩人被曝光約會照後，終於公開戀情，坦言從2016上半年發展成戀人關係。不過，男方現正參加實境秀《我耳邊的糖果2》，和另一女星朴敏英有搞曖昧的氛圍，因此引來不少批評聲浪，而李準基事後向大眾道歉，提到自己當時也用了一段時間才認清內心真正的想法，讚女友「是一個很能理解我，和我有所共鳴，且開朗溫暖的人」，並再度強調沒能在好的時機跟粉絲說正在戀愛中一事，感到相當抱歉，希望大家不要為了他難過傷心。

Gary突宣布婚訊，很多星友也不知情。（圖／中時資料照）

Gary過去是韓綜《Running Man》的一員，和宋智孝組成的「周一情侶」受到眾多粉絲喜愛，還曾傳出兩人要結婚的烏龍消息，而本月5日，他卻驚喜宣布閃婚，僅透露女方是圈外人，交往細節便沒多說明，盼大家為他們送上祝福。而Gary對女友身分相當保密，只有親密摯友才知道，連團體Leessang成員吉和《RM》工作人員都不知情，突如其來的喜訊，雖讓不少「周一情侶」的粉絲喊心碎，但大家仍為Gary獻上滿滿的祝福，期待未來有機會見到他妻子的真面目。

朴有天日前承認將在秋天和圈外女友結婚。（圖／中時資料照；取自IG）

JYJ成員朴有天將於今年8月退伍，讓粉絲引頸期盼他的回歸，沒想到，韓媒13日爆出他將在退伍後結婚，成為JYJ的首位人夫，隨後他所屬的「C-JES娛樂」也承認此事，表示朴有天預計在秋天完婚。而朴有天的準老婆隨後也被起底是小他3歲的南洋乳業的千金黃荷娜（暫譯），據悉，女方陪他走過性侵案疑雲，令他感動不已決定結婚，雖然日前女方在IG的發文，一度讓外界霧裡看花，但之後「C-JES娛樂」即證實了有天的結婚對象就是黃荷娜。閃婚消息一傳出，不少粉絲雖錯愕，但仍祝福歐巴找到幸福，也有人懷疑會不會是懷孕了，進度才如此之快，在演藝圈投下一顆震撼彈。

(專題報導)