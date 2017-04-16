她的人生走過3個世紀...世界最年長人瑞逝世
最後一位19世紀人瑞、世界最年長的義大利人瑞艾瑪·莫拉諾（Emma Morano）在週六下午安詳離世，享嵩壽117歲。
從19世紀活到21世紀，莫拉諾的人生橫跨了3個世紀，1899年11月29日出生的她在去年還歡度了自己117歲的生日，但在當地週六，莫拉諾在家中逝世，當時的她坐在扶手椅上，走得安詳。
莫拉諾是家中8個孩子的長女，家人們都相當長壽，母親和伯母的壽命都高於90歲，其中一個妹妹安吉拉也活到102歲，不過她的弟妹都先一步離開人世，艾瑪·莫拉諾是最後一位過世的。
莫拉諾的醫生Carlo Bava告訴媒體，莫拉諾很少吃蔬菜水果，但每天一定會吃3個雞蛋，而莫拉諾自己也把自己的長壽歸功於每天吃3顆雞蛋的飲食習慣。
(中時電子報)
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