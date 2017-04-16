今悶熱午後有局部降雨 週四北台轉涼

今感覺較為悶熱，外出得多補充水分。(中時資料照)

今天氣型態和昨日類似，東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區上午還算穩定，但下午後在北部地區及中南部山區或近山區的平地，易有局部短暫降雨，氣溫方面較為悶熱，預計西半部近中午高溫約29至32度，東半部也有28度以上。

根據中央氣象局資料顯示，週二(18日)有一道微弱鋒面影響，週三台灣附近水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區降雨相整天的降雨機率提高，週四會有另一鋒面通過，同時東北季風稍增強，北台灣天氣轉涼。

另外，在菲律賓東方海面的一熱帶性低氣壓，距離鵝鑾鼻東南方大約1300公里，持續朝西北西的方向前進，即將通過菲律賓中部，目前預估其未來強度發展有限，且後期預報資料在路徑及強度上仍有分歧，是否影響臺灣地區仍需觀察。

空氣品質方面，今西半部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)