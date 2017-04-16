NBA》溜馬反撲失利 首戰1分輸騎士

詹姆斯(左)攻下全場最高的32分、13次助攻，助騎士首戰開紅盤。(美聯社)

(06:45更新內文)NBA季後賽首輪今天開打，先由東區老二騎士，在主場迎戰第七的溜馬，騎士前3節保持穩定領先，溜馬在第4節大反撲，可惜最終C.J.邁爾斯(C.J. Miles)絕殺失手，讓騎士109比108帶走勝利，系列賽取得1勝0敗。詹姆斯(LeBron James)拿下全場最高的32分、13次助攻，溜馬一哥保羅喬治(Paul George)29分、7次助攻。

進入決戰第4節，騎士將比分擴大至103比94後，命中率突然驟降，溜馬則越戰越勇，傑夫提格(Jeff Teague)先命中壓哨三分球，邁爾斯透納(Myles Turner)靠突破取分，溜馬拉出一波11比0攻勢，反以105比103超前。

此時，騎士靠詹姆斯暴扣、厄文(Kyrie Irving)突破上籃，以及J.R.史密斯(J.R. Smith)和詹皇都罰2中1，騎士再以109比105領先。終場前40秒，保羅喬治三分球得手，溜馬只落後1分；接著詹皇三分球失利，溜馬C.J.邁爾斯跳投絕殺不中，終場以108比109不敵騎士。

(中時電子報)