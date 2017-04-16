南韓軍方：北韓今再試射導彈 但失敗
南韓軍方指出，北韓今天上午在東部海岸發射一枚導彈，據查這次試射是失敗的。
據南韓聯合參謀本部16日消息，北韓當天上午在咸鏡南道新浦一帶試射導彈，但試射以失敗告終。聯參方面表示，北韓試射的導彈型號尚不清楚。
北韓昨(15)日為太陽節(紀念金日成誕辰），當天上午平壤金日成廣場舉行大規模閱兵，展示了疑似北韓歷來最大型的洲際彈道飛彈（ICBM），另外潛射彈道飛彈（SLBM）也首度亮相。北韓第二號人物崔龍海嗆聲說，若美國採取挑釁行為，北韓將「以全面戰爭應對全面戰爭，以核打擊應對核戰爭」。隨即狂今日早晨試射某型導彈，但失敗。
(中時電子報)
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