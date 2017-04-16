無限時退娛樂圈 陳羽凡認2年前離婚白百何

陳羽凡認2年前已離婚白百何。(圖／翻攝自陸網)

大陸女星白百何「出軌門」事件延燒，形象ㄧ落千丈，不過她始終未出面解釋，16日凌晨，老公陳羽凡在微博坦言已於2015年離婚，並宣布無限時退出娛樂圈，投下震撼彈。

白百何和陳羽凡結婚11年屢傳婚變，近日被拍到在泰國與男模張愛朋親密調情，婚姻再陷危機，陳羽凡今凌晨PO出76秒鐘影片，公開2年前就和白百何離婚，只是因為孩子才沒對外公開，事件爆發後，對家人、白百何造成傷害，因此才聲明告知實情。

而他也宣布「無限時退出娛樂圈」，好陪伴家人並伴孩子成長，希望外界給予空間及包容。陳羽凡是歌唱組合「羽泉」的一員，此聲明等同胡海泉將被迫單飛。

陳羽凡聲明全文：

大家好，我是陳羽凡，首先在這裡對家事占用那麼多的公共媒體資源表示道歉，感謝所有觀眾、關心我們的朋友，我和白百何已經於2015年協議離婚，為了共同撫養和保護孩子長大成人，直到事件發生之後，對家庭、家人和孩子造成很大的傷害，同時也對白百何造成很大的傷害，故此聲明告知實情，希望大家能夠給我們更多的空間，然後理解和包容，也希望大家彼此以善愛的心態去看待彼此，接下來我將無限時退出娛樂圈，為了可以陪伴我的家人，為了可以陪伴孩子成長、更專注，感謝所有支持和愛我的人，謝謝大家，希望你們一切都好。

(中時電子報)