4月16日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●北韓大閱兵 亮飛彈嗆美

4月15日為北韓國父金日成105歲冥誕（太陽節），當天上午平壤金日成廣場舉行大規模閱兵，當中展示了疑似北韓歷來最大型的洲際彈道飛彈（ICBM），另外潛射彈道飛彈（SLBM）也首度亮相。北韓第二號人物崔龍海嗆聲說，若美國採取挑釁行為，北韓將「以全面戰爭應對全面戰爭，以核打擊應對核戰爭」。

●單親媽慘遭搶車位女撞斃

飛來橫禍！41歲鄧姓單親媽媽昨天早上帶著輕微發展遲緩的女兒，到國立台南啟智學校考學力測驗，她趁等候女兒考試空檔，坐在附近的超商門口喝咖啡時，卻遭38歲女子林品瑄疑似為了搶占有遮蔭的車位，誤踩油門倒車撞死，林女肇事後難過痛哭，但卻已造成鄧女一家天倫夢碎。

●吳敦義批詹 不負責任的汙衊

國民黨主席參選人詹啟賢日前接受電台專訪時爆料，此次選舉賄選綁樁情形嚴重，並明確指出某縣市給黨代表6萬元、青工10萬元、議員20萬元。國民黨主席參選人吳敦義昨受訪表示，詹啟賢揭發賄選是很了不起、勇敢的事情，但應具體講出是哪些縣市、哪些人，不然對黨是「不負責任的汙衊」。

《蘋果日報》焦點要聞

●台再遭美列匯率觀察名單

美國財政部在台灣時間昨凌晨公布《主要貿易夥伴外匯政策報告》，將中國和台灣等6國列入觀察名單，雖然美方認為台灣「持續單邊干預匯率」情況改善，仍呼籲台灣將干預行為僅限於外匯市場失控時。另外，報告中也提到分析師估計台幣匯率可能被低估26%，暗示台幣有升值空間，警告意味仍濃。

●搭高鐵台北→高雄55元 賠13萬

曾任高鐵站務員的劉姓女子自認熟悉票務漏洞，去年兩度搭高鐵從台北南下時以「頭尾買票法」逃票，並由郭姓男友在左營站閘口遞票接應，每趟只花55元，但第2次就被站務員識破報警。橋頭地院日前依詐欺罪判劉女、郭男各拘役40天、可用4萬元易科罰金。因兩人已賠高鐵共5萬元和解，等於兩人為了逃票，付出13萬元代價還背上詐欺前科，得不償失。

●直接上大醫院 漲60元「像懲罰」

健保門急診部分負擔調整新制昨上路，醫學中心看病未經轉診或輕症掛急診，分別漲60與100元，門診經轉診則可省40元；衛生福利部統計，新制首日全台有約287人因轉診受惠，但多數患者仍是未轉診就直接到大醫院掛號，常上大醫院的老病號還抱怨漲價「像被懲罰」。醫改團體則質疑，部分負擔這種漲法，並無助於分級醫療。

《聯合報》焦點要聞

●北韓核試陰影下...美副總統潘斯今抵南韓

美國和北韓不斷隔空放話，外界擔心戰爭一觸即發之際，美國副總統潘斯十五日起首度出訪亞太地區，第一站就是南韓，十六日當地時間下午抵達。白宮資深官員表示，若北韓在潘斯到南韓時核試或試射飛彈，美國不會感到意外，已準備好因應。

●福山：美中難共建國際秩序

國際知名政治學者蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）今受邀來台演講。福山昨天指出，美國很難接受與中國大陸共同建立國際秩序，並成為平等的策略合作夥伴；台灣因為地緣因素，很難逃脫中國勢力掌握。對談的朱雲漢建議，台灣必須和大陸有更緊密的整合，才能設法降低緊張氣氛。

●團體發動「夜宿圍城」抗議 立院加強維安

年金改革工程在國會正式啟動審查，明天立法院委員會將討論公務人員保障法草案，本周三、四將是重頭戲，要處理公務人員退休撫卹法草案，已有團體發動「夜宿圍城」計畫，立法院嚴陣以待。

《自由時報》焦點要聞

●雄警電玩案 2線3驚爆要3線1扛罪

高雄官警收賄包庇賭博電玩案，驚爆涉案的兩線三星中階警官竟要已被起訴的三線一星高階長官扛罪，代價是「關一年給台幣一五○萬元」！這是承認收賄而遭起訴的三線一星警官李世昌向檢方舉發，雖然涉案的兩線三星警官林振宏否認，但已震驚警界。

●預算重老輕幼 催生找無錢／楊志良：從蚊子館計畫找財源

提槍上戰場也要有子彈，要解決少子化問題，資源在哪？不管是獎勵生育或降低養育負擔，都需要錢，衛福部成立「少子化辦公室」，卻面臨空有想法，兩手空空的困境。

●南科跳電 波及台積電等逾10廠

昨天清晨六點多台南科學園區一家半導體大廠，因變壓器故障，導致電壓下降，造成同一電路迴路至少十幾家廠商受到不同程度影響，包括台積電、群創、聯電等大廠，生產機台因啟動保護機制停機，損失金額仍在估算中。

(中時電子報)