NBA》不想追平難堪紀錄 公鹿爆冷勝暴龍

暴龍後衛羅瑞遭到阿提托康波(右)、梅克包夾，幾乎形成掉球。(美聯社)

堅決不想追平難堪歷史紀錄的公鹿，季後賽首役就大爆冷門！靠著「字母哥」阿提托康波28分、8籃板，以及布洛丹16分進帳，公鹿16日爆冷以97比83逆轉擊退暴龍，避免追平季後賽客場連續輸掉首役的歷史紀錄。

距離上次公鹿在季後賽客場首戰贏球，已是34年前的陳年往事，假如他們16日輸球，就會追平拓荒者從1983到2003年創下的連續輸掉18場季後賽客場首役紀錄，幸好公鹿無視龐大客場壓力贏球，特別是阿提托康波。

因為阿提托康波手感超火燙，全場投18中13，簡直是把多倫多客場當成自家主場在打，他除了僅出現1失誤，更有3助攻、2抄截與1火鍋，孟羅也替公鹿貢獻14分，史奈爾與戴拉維多瓦各有11分，米德頓10分、9助攻。

身為東區第3種子的暴龍，卻在季後賽首役輸球的主因，在於主控羅瑞狀況低迷，他全場投11中2，包含三分球投6中0，僅拿4分，這是他從2009年5月15日之後，個人首次在季後賽僅得4分的低迷表現。

暴龍射手迪羅薩雖拿全隊最高27分，但他投21中7的手感也不太好，第3節就扭傷腳踝，卻選擇帶傷繼續上場的伊巴卡貢獻19分、14籃板，可惜除了迪羅薩與伊巴卡，其他暴龍球員得分都沒上雙，進攻表現欠佳。

(中時電子報)