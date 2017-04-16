防範恐怖襲擊 土耳其拘捕49名IS成員

土耳其警方昨(15)日宣布在伊斯坦堡拘捕49名疑似極端組織「伊斯蘭國」成員，認為這些人企圖在土耳其今日舉行修憲公投當天製造恐怖襲擊。

據土耳其《自由報》報導，過去一週，土耳其警方反恐小組根據情報在伊斯坦堡開展行動，抓獲49名嫌疑人，其中41人是外國人。這些人與今年１月１日伊斯坦堡「雷納」夜總會槍擊案槍手、「伊斯蘭國」成員馬沙裏波夫有聯繫。

土耳其定於今(16)日舉行修憲公投。土內政部長蘇萊曼·索伊盧日前宣佈，將部署大約25萬安全部隊和12萬憲兵保障修憲公投安全。

(中時電子報)