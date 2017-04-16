中國大蒜恐流入台？ 農糧署澄清：不可能
中國大蒜恐流入台灣？最近網路流傳「中國產的大蒜恐流入台灣」，農糧屬澄清此乃網路謠言，不僅進口入關前都會做檢驗，且國產大蒜和進口大蒜差異頗大，中國大蒜流入台灣市場是「完全不可能」。
據《自由時報》報導，農糧署副署長蘇茂祥表示，我國大蒜種植面積去年達4309公頃，產出量約3萬4709公噸，因國內市場供不應求，故開放阿根廷、西班牙及泰國等地的大蒜進口，但其中不包含中國。
蘇茂祥進一步指出，國產大蒜和進口大蒜的外型頗有差異，民眾可由外觀及氣味辨別是否為國產大蒜。例如，國產大蒜外型與蓮霧相似，蒜梗呈實心狀，且氣味比進口大蒜嗆辣許多，價格也較高，民眾可依據這幾點進行選購。
(中時電子報)
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