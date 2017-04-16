NBA》RIP！艾塞亞湯瑪斯妹妹驚傳車禍過世
就在東區第1種子塞爾提克17日即將在季後賽首輪遭遇公牛前夕，陣中一哥「小刺客」艾塞亞湯瑪斯卻聽到最不想知道的噩耗，他的22歲妹妹奇娜驚傳在華盛頓發生車禍意外喪生，相信將帶給湯瑪斯相當大的衝擊與哀慟。
就在東區第1種子塞爾提克17日即將在季後賽首輪遭遇公牛前夕，陣中一哥「小刺客」艾塞亞湯瑪斯卻聽到最不想知道的噩耗，他的22歲妹妹奇娜驚傳在華盛頓州發生車禍意外喪生，相信將帶給湯瑪斯相當大的衝擊與哀慟。
車禍意外發生在當地時間15日凌晨5點左右，根據目擊者表示，奇娜駕駛的1998年豐田汽車突然飄移到左側路肩，直接撞上路障造成整個車頭變形全毀，華盛頓州警方表示，根據現場調查，開車的奇娜並未繫上安全帶。
根據奇娜的臉書自介，可以知道她是1名聯邦快遞的員工，也在當地一間藝術學校念過書，只是為何會在凌晨開車發生意外，或是有沒有酒駕，還須等到當地警方詳細調查才會知道。
只是在季後賽開打前夕遭逢噩耗，相信不只是對湯瑪斯帶來衝擊，也讓整個塞爾提克與波士頓球迷不敢置信，湯瑪斯本季場均28.9分、5.9助攻與2.7籃板，更擁有「第四節先生」美譽，是綠衫軍本季勇奪東區第1的頭號功臣。
(中時電子報)
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