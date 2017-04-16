亞丁灣護航 陸艦驅離海盜船

中國大陸海軍衡陽艦。(圖/中新網)

亞丁灣執行護航任務的中國大陸海軍衡陽艦昨(15)日深夜驅離疑似海盜船隻，成功救援巴拿馬籍商船「ALHEERA」號。

「ALHEERA」號商船是向外求援通報遭疑似海盜船逼近，正在附近的衡陽艦接報後高速向商船接近。同時衡陽艦艦載直升機緊急起飛，於當天22時30分許抵達商船上空，對疑似海盜目標進行了查證驅離。目前商船處於安全狀態，正按計劃航行。

(中時電子報)