NBA》傑克生將「接管」尼克進攻戰術
尼克隊總裁「禪師」傑克生在記者會上闡述球隊未來計畫，除了公開表示想請走「甜瓜」安森尼、簽回控衛羅斯之外，他還花了很多時間談論他的三角戰術。雖然他不會撤換總教練荷納塞克，但他決定親自主導球隊的戰術。
事實上，傑克生最信任的教練團成員並不是總教練荷納塞克，而是首席助理教練藍比斯。去年2月傑克生開除總教練費許，就是由藍比斯暫代總教練職務；傑克生當年與藍比斯在湖人隊合作愉快，藍比斯熟悉三角戰術，傑克生盛讚他「盡得我真傳」。
傑克生選擇荷納塞克是基於「年輕化」思維，雖然荷納塞克(53歲)與藍比斯(59歲)年齡相差不遠，不過傑克生認為荷納塞克是資淺的教練，與年輕球員的隔閡比較少，然而他似乎不喜歡荷納塞克使用自己的戰術。
「我試著放手讓荷納塞克去做，嘗試快節奏、跑轟的打法。」傑克生說，「我讓他嘗試，等他失敗之後，我們就討論是否該改用更札實的戰術。」藍比斯原本只負責防守調度，隨著球隊轉向三角進攻，藍比斯的影響力也快速上升。
傑克生解釋他不是「插手」而是「指導」球隊，特別是控衛羅斯對於三角進攻有些抗拒，傑克生還得另外花時間來教育他。現在羅斯成為自由球員，傑克生似乎仍對羅斯抱有興趣。
《紐約郵報》分析，傑克生正是藉由這種「角力戰」一步步奪回球隊戰術的主導權。先是放手給荷納塞克，等他不成功後再名正言順地接管，並要求荷納塞克遵從他的想法。荷納塞克確實也很聽話，並努力與藍比爾打好關係，雖然被迫交出部分權力，但總算保住了帥位。
(中時電子報)
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