路跑鬧烏龍！ 全球第一場追火車重跑賽
全球第一場追火車接力賽，也是第一場追火車烏龍重跑賽！今早在新北市福隆舉辦的追火車接力賽，原訂於七時鳴槍開跑，主辦單位人員卻先「試搖鈴」，導致參賽選手以為比賽開始，奮不顧身地往前衝，最後才知道是以「鳴槍」為準，讓第一棒跑出去的選手們跑了將近三公里，才知道要回去重跑，全場傻眼。
新北市政府觀光局舉辦的全球第一場追火車接力賽於福隆開跑，卻發生烏龍重跑事件，部分第一棒選手都已完成交棒，過了近一小時才知道必須重跑，有的選手堅持跑完賽程，有的則無奈地回到起點準備重跑。
裁判長劉富福表示，原本是要以鳴槍後才開跑，但選手們誤以為搖鈴就開跑，身為主辦單位非常抱歉，沒有掌握好起跑流程，屆時成績計算會以並列方式計算。
現場民眾對此表達強烈不滿，抱怨聲四起，參賽者林小姐說：「我參加這麼多次路跑從來沒遇過這樣的狀況，我朋友都已經在第二棒接棒出發，居然還要重跑，太扯了！」
過了將近一小時，比賽才在參賽者的催促下重新開跑，現場民眾表示，還有近一百多位選手尚未回到起點，有的知道重跑都已往返六公里。主辦單位目前尚在討論如何善後。
(中時)
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