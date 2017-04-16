陸直播平台詐騙 「美女」全是男子
網路女主播越來越受歡迎，不法分子利用這股風潮設下「網路直播陷阱」。大陸重慶警方今年初起展開「渝安二號」系列行動，於3月29日查破一宗以與女主播裸聊等作招徠，誘騙民眾加入會員案件，共抓獲7名疑犯，涉案金額700萬餘元。警方發現，案中疑犯在收到民眾的加值金後，不但未提供所承諾的服務，連所謂的「女主播」，竟都是由男子假扮而成，而在短短數個月內，合共有逾2萬人受騙。
據受害民眾石先生表示，他早前被涉事直播平台網站上的性感照片吸引，加值登記成為會員。其後，他又從網站中得悉，只要繳交600元人民幣就能與女主播真人視像聊天，若在加值的同時一併繳付保證金，更能享受到更多服務，甚至包括裸聊在內的特殊服。如是者他先後加值數次，合共花了2萬元，但除了聊天外，女主播並未提供承諾的特殊服務；而該女主播亦以他操作錯誤為由，拒絕向他退錢。他驚覺受騙，遂決定報警求助。
3月29日，重慶警方在沙坪壩區將疑犯羅某等7人抓獲歸案，7人事後對犯罪事實供認不諱。據警方表示，疑犯羅某是案件的主犯，其曾在遊戲工作室工作，去年接觸提供聊天服務的網路直播，認為賺錢快，就合同另外兩名疑犯出資2萬元構建了一個直播3平台。及後，羅某找到主播代理楊某，通過網路招聘和介紹熟人召集了多名主播，而這些主播的工作，就是通過網頁聊天，不斷誘騙民眾付錢加值。但通過文字和受害人聊天的「美女」主播，其實都只是男人；而受害人所看到的女主播，則只是騙徒事先下載的影片。
(中時電子報)
文章來源：渝警破直播平台詐騙 「美女」全數是男子
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