美扔「炸彈之母」能恫嚇北韓？陸媒：反效果
在東北亞情勢緊張之際，美軍駐阿富汗部隊動用了號稱「炸彈之母」的大型空爆彈，由於該彈是威力僅次核武的爆炸裝置，外界認為動用此彈有嚇唬北韓的意味。對此，陸媒評論認為，可能只會達到反效果！
大陸鷹派媒體《環球時報》對美國近日動用「炸彈之母」一事做分析，認為此舉明的在摧毀伊斯蘭國（IS）的隧道和洞穴系统，暗的也在給美軍威懾增添噱頭，意在讓同樣處於多山地形的北韓感這股衝擊波。
但是以北韓的觀點來看，可能只會受到更大的刺激。北韓政權的思維就是，若手上沒有核武，金正恩就是下一個海珊或格達費。因此，「炸彈之母」恐怕指會更加誤導北韓，讓他們知道：提高自己所能掌握的爆炸能量是多麼重要！
多方分析指出，北韓已經做好第六次核試驗的各種準備，其最高領導人金正恩可能還有所權衡：引爆抑或事不引爆？美國軍方以炸彈傳遞警告訊號，對平壤做出理性抉擇並沒有好處。
報導也表示，美國在世界上像是有愛怎麼做就怎麼做的特權，然而，這對全球來說很可能意味帶有某種危險，而非更多的安全。
(中時電子報)
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