「優先拖吊熱區」 敢停就拖得你嫑嫑的

9大優先拖吊熱區千萬別停。(報系資料照片)

都會區車多擁擠，路邊要找個停車位有時比登天還難，不然就是得花錢停在停車場，但要是停車場與目的地距離太遠，走路也是要花不少時間，所以許多人往往偷方便鋌而走險停在紅線上。

但其實違規停車的車輛也有拖吊優先順序，並以重要幹道為首要執行目標，包含以下9大拖吊熱區：

1.公車停等區

2.併排車

3.路口10公尺範圍內的消防栓

4.消防通道

5.佔用身心障礙停車位

6.佔用人行道

7.佔用騎樓

8.佔用卸貨停車位

9.停車未緊靠道路右側

而從凌晨12點到上午6點，則會視違規情形免予舉發、僅勸導，但若併排停車、佔用身心障礙停車位，與影響消防安全，或妨礙通行遭檢舉，則不受此限。

(中時電子報)