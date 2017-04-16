新版Uber下一步？ 交通部研究更具保障的約租車

運研所建議，未來營業車分成計程車與約租車（多元化計程車），不得巡迴攬客，但車型車色不受限，採電子支付，費率由業者自訂。（翻攝自運研所報告）

Uber跟租賃車業者合作回歸台灣，引起計程車業者擔憂分食市場，且租賃車駕駛只須考取職業駕照，不需執業登記證，車輛也沒有強制納保乘客責任險。

交通部運輸研究所去年9月已在研究中建議，應從小客車租賃業獨立出「約租車」，明確定義費率由業者自行訂定，但應納保乘客責任險，同時針對計程車也增列多元化計程車，但不若目前已上路方案僅部分鬆綁費率，而是由業者自行訂定。

該研究名為「汽車運輸業管理相關規定法制化作業之研究–計程車及小客車租賃業」，去年9月由運研所出版。

研究強調，「計程車客運業」及「小客車租賃業」有各自營運特性，也有相互重疊之處，因此研究關注目前分類方式有無更妥適作法。研究也參考日美德英計程車及租賃車法規，並訪談各業者。

研究建議，可依乘客搭車前所能掌握交易資訊，將營業小客車分成「計程車」及「約租車」。計程車跳表、可巡街攬客，但乘客上車前所能掌握交易資訊相對不透明；約租車不跳表，乘客上車前能掌握車資、駕駛資訊，但車輛不可巡街攬客或路邊排班，應用網路叫車、電子付款，不收現金等。

至於具體如何規範約租車，研究列舉，每輛車須有一定額度乘客責任保險、使用小客車型式不限、駕駛領有職業小客車駕駛執照、約租車執業登記證等。

然而，研究也主張，計程車市場存在類似約租車服務已多年，強制分離在實務上有困難，建議同時調整計程車營運模式，增列多元化計程車，比照約租車運營方式辦理（也包括不跳表）。但交通部推出已上路的多元化計程車仍跳表、僅部分鬆綁費率，研究建議也應由業者自行訂定費率。

研究提及，交易資訊透明條件下，「營業小客車運輸服務市場與一般商品市場一樣，應有多少供給、運輸服務在什麼價格出售等問題，交給廠商決定。」研究解釋，新增約租車將透過交易資訊透通，取代部分政府對行業監管，同時也給市場充分空間，朝客製化、精緻化方向思考，也可刺激需求成長，「創新是要在開放市場環境中，透過競爭而創造出來。」

研究認為，一旦營業小客車巡迴攬客與預約叫車市場區分清楚，有助於營運更有效率。消費者對巡迴攬客需求下降，對約租車需求上升，則巡迴攬客市場將逐漸縮減至適當規模。

除了建議設置約租車，研究也對計程車費率表示「路邊攔車時，無論搭乘哪種車輛，付出車資均相同，但服務品質差異極大。」研究指出，計程車有車齡老化問題，10年以上車齡占33%，應設定車輛汰舊換新年限，且計程車運價成本結構中，車輛折舊則按規定年限計算。

研究也提及，應參考歐盟或日本，儘速以法制化落實職前講習、在職講習等機制；另外，現只有計程車客運服務業（車隊）強制納保乘客責任險，研究建議計程車客運業（車行）也應納入投保乘客責任保險範圍。

不過，即便設置約租車仍為營業車，跟Uber追求私有車隨時可投入載客的共享經濟是否有差距，仍有待觀察。另外，業者觀察，計程車執業登記證已被詬病，在GPS出現後不必再嚴考地理常識，有鬆綁必要，若約租車要制訂相關規範應一併檢討。

(中時)