MLB》哈波「42號」套裝沒加持 國民輸費城人

國民強打少年哈波致敬「傳奇42號」，穿特製鞋上陣。(美聯社)

美國時間4月15日，是一年一度的「傳奇42號」傑奇羅賓生(Jackie Robinson)紀念日，全聯盟的球員都著42號球衣，向史上第一位非裔美國人球員致敬，而國民的強打少年哈波(Bryce Harper)還加碼穿上印有羅賓生肖像的釘鞋，只是這身42號套裝，卻沒捎來好運，讓他4打數繳白卷，國民也以2比4不敵費城人。

在這特別的一天，哈波鞋上出招，除右腳有羅賓生的肖像，左腳還有羅賓生的生涯成績。有特製鞋加持，但哈波未能像大前輩一樣打出好成績，4個打數全落空；3下國民2出局後靠安森尼阮棟(Anthony Rendon)敲安先馳得點，一二壘有人時輪到哈波，他卻成為該局最後一個出局數。

哈波打得悶，國民打線也整場靜悄悄，全場僅打出4支安打；打得最好的球員，竟是國民先發投手羅阿克(Tanner Roark)，他4打數貢獻2支安打，是打線中唯一有1支安打以上演出的球員。羅阿克不但打得好，投球也表現精采，繳出7局挨4安、失2分的優質先發。

羅阿克表現精采，但費城人先發海利克生(Jeremy Hellickson)不惶多讓，前6局僅失掉1分；若非國民的海希(Chris Heisey)7下轟出追平陽春彈，羅阿克很可能得苦吞敗戰。雙方先發都在投完7局後退場，8上國民推布蘭登(Joe Blanton)登板，孰料他一出場就投觸身球，還挨了C.賀南德茲(Cesar Hernandez)的致勝2分炮。

儘管費城人此役整隊僅6安也不是太理想，不過相較國民，他們有賀南德茲挺身而出；4上他率先敲安，帶領球隊開起一波2分攻勢，接著8上又開轟突破僵局，堪稱為費城人這場比賽的致勝英雄。在他領軍下，終場費城人以2分之差擊敗國民，前役挨再見安吞敗後，系列賽第二戰扳回一城。

(中時電子報)