除了至少還有你！林憶蓮經典好歌 唱出時代的故事

林憶蓮出道32年，經典歌曲無數。(圖／本報系資料照)

香港天后林憶蓮出道32年，經典歌曲無數，近日出戰大陸歌唱節目《歌手》奪下冠軍，不過剛開始參賽時，受到網友兩極評論，但她在節目宣傳短片直言「不喜歡光環」，雖然唱過許多歌，但音樂還有無限可能，她想「改變」，這個也許就是她參賽的主因，就像她不斷求新求變的音樂態度，獨特嗓音總能打進人們心底深處，如同她首張國語專輯文宣所說，「今天你也許不知道她是誰，明天你將不會忘記她的聲音」。

林憶蓮給外界熟知印象是「情歌天后」，尤其是她和前夫李宗盛合作的一系列都市女性情歌，《傷痕》、《為你我受冷風吹》、《當愛已成往事》廣為傳唱，更有人說這段時間是她的作品最好、無法超越的，不過其實她聲音可剛可柔，能很細膩也能狂野，氣音跟假音是她的招牌唱腔，她更是華語女歌手第一位使用海豚音， 她多變化高超的唱法，將歌曲故事娓娓道來。

而不止情歌，林憶蓮當年曾一度被譽為「舞曲天后」，因在舞台宜靜宜動的表演能力，及非凡的唱跳功力，更被視為唯一能與梅艷芳相抗衡的舞台全能藝人，在她演唱會上，勁歌熱舞是必要環節，多年來她都能做到氣息穩健，成為不少後輩的榜樣。

《灰色》。(影／取自youtube)

《灰色》

這首是林憶蓮的粵語代表作，結合R&B、Jazz等多種風格，灰色一般形容心情，有憂鬱、難過的感覺，但這首歌卻用輕快節奏，唱出分手的心痛，反差的曲風讓她走紅，這也是她第一次轉型，從日本偶像變為歐美流行風，奠定她在歌壇的一線地位。

《愛上一個不回家的人》。(影／取自youtube)

《愛上一個不回家的人》

《愛上一個不回家的人》開啟林憶蓮華語歌壇的市場，讓她從唱跳天后，變成受台灣聽眾喜愛的抒情天后，而當時台灣經濟前景看好，許多事業有成的男子流連歡場中，造成許多婚外情與家庭紛爭，就如歌詞中「愛上一個不回家的人，等待一扇不開啟的門」，唱出都會女性陷入情愛難題的心聲，成為傳唱不輟的90年代金曲。

《當愛已成往事》。(影／滾石唱片)

《當愛已成往事》

這首是電影《霸王別姬》的主題曲，也是林憶蓮和李宗盛的首次合作，藉由男女對唱，道出分手後各自的心境，一方決定放下過往，重新展開新生活，一方卻總留在回憶中，兩人獨特、溫暖嗓音，唱進人們心底的遺憾，至今仍是傳唱多年的經典對唱金曲。

《聽說愛情回來過》。(影／滾石唱片)

《聽說愛情回來過》

林憶蓮曾說，《聽說愛情回來過》這首歌時間越長越濃烈，以聽到舊情人消息為開端，帶你陷入回憶的情緒中，越想越覺得無法忘懷，如歌詞「有一種想見不敢見的傷痛，有一種愛還埋藏在我心中，我只能把你，放在我的心中」，從開始輕淡描述，到後面情感越來越濃烈，真假音轉換間交織著悔恨、不捨、愛戀、猶豫，已傳唱超過20年，也經歷無數次翻唱。

《傷痕》。(影／滾石唱片)

《傷痕》

傷痕字面意義是受到損害留下的痕跡，但這首以R&B抒情曲風，表達出女人要為自己感情勇敢，即便受傷也都屬於心中的回憶，如同歌詞中「女人獨有的天真和溫柔的天分，要留給真愛妳的人」，堅信自己、愛自己，會等到你生命中對的人。

《至少還有你》。(影／取自youtube)

《至少還有你》

2000年推出後，曾連續佔據KTV排行榜8個月，翻唱過的歌手多不勝數，連韓國團體都改編翻唱，講述對心裡最依戀的人堅貞不渝的愛，呼應歌詞中的「如果全世界我也可以放棄，至少還有你值得我去珍惜」，相愛的人聽了能更珍惜彼此，也成為她商演的指定曲目。

《為你我受冷風吹》。(影／滾石唱片)

《為你我受冷風吹》

由李宗盛作詞作曲，每個字都富有情感，透過林憶蓮細膩歌聲，娓娓道出女人心事，「我會試著放下往事，管它過去有多美」，不過當愛已成往事，真能完全放下嗎？去年她在演唱會唱到時，一度哽咽落淚，可見兩人雖然離婚，但過往情感依舊留在心中難以忘懷。

《鏗鏘玫瑰》。(影／滾石唱片)

《鏗鏘玫瑰》

由林憶蓮作曲、李宗盛填詞，旋律輕快且帶著鄉村搖滾風格，是李宗盛量身打造，他認為鏗鏘堅忍剛強，玫瑰溫柔女性化，和林憶蓮的剛柔並濟性格符合，歌詞讓許多曾經失戀或失意的女孩能重新振作，「像曠野的玫瑰，用驕傲的花蕊，想擺脫那四季的支配。」

《柿子》。(影／取自youtube)

《柿子》

《蓋亞》是林憶蓮籌備6年推出的國語新作，有別於過往「男女情愛」，她化身大地之母，唱出對人類長年累月的破壞而感憤怒的心情，突破之作大獲好評，讓她奪下金曲獎最佳女歌手，也靠著專輯中歌曲《柿子》，拿下《歌手》當周第一，以簡潔的歌詞和張力十足的旋律，兩端式的演繹，感情層層堆疊，功力可見一斑。

(專題報導)