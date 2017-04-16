陸媒示警 中華台北改成中國台北
第23屆亞洲桌球錦標賽近日在中國江蘇舉行，大陸官媒中央電視台報導臺灣代表相關賽事時出現變化，11日起，「中華台北隊」稱呼全改成「中國台北隊」。陸媒報導稱，這是北京方面對台灣當局「傳達訊號」。
據《觀察者網》報導指出，亞洲桌球錦標賽連爆冷門，排名世界第一的馬龍、丁寧先後被淘汰。隨後朱雨玲、許昕又雙雙失利。但最讓網友們震驚的是央視的報導。因為，央視悄悄改了對台灣地區代表隊的稱呼！
在4月10日及之前，央視的稱呼還是「中華台北隊」，但從11日開始，央視突改稱「中國台北隊」！多家官媒也全面跟進。
「中華台北」是出自1979年國際奧委會的決議，1984年大陸政府決定接受，同意更名，以中華台北（Chinese Taipei」名義參加洛杉磯奧運。
2008年北京奧運會前夕，中國媒體將台灣代表隊稱為「中國台北」而非「中華台北」，台灣各界抗議遭到矮化，當年7月下旬，陸媒又陸續改回「中華台北」稱謂。
文章來源：重大信號！央視悄悄改了對台灣代表隊的稱呼
這次亞洲桌球錦標賽，「中華台北隊」稱呼又被改成「中國台北隊」，陸媒報導稱，這不是隨便改改這麼簡單，應是北京方面「傳達訊號」，示警對台灣加大各方面壓力及圍堵。
(中時電子報)
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