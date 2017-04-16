司機把車給朋友開 南非巴士翻車14死13傷

南非一輛巴士失事翻車，造成14死13傷。（圖片摘自東網）

南非夸祖魯-納塔爾省昨（15）日發生一起巴士翻車意外，目前已知14人死亡13人受傷，警方追查肇事原因，竟是司機將巴士託給朋友駕駛，因此釀成悲劇。

據《東網》報導，這輛巴士當時正從該省中部向南部沿海的杜米薩行駛。當局表示，事故原因可能是煞車失靈，造成車輛撞上路樹而翻覆，乘客受困數小時才獲救。

這起車禍一共造成14人死亡，13人輕重傷。經調查發現，當時巴士的駕駛並沒有職業駕照，原來是司機請朋友代駕，司機變成乘客、乘客充當司機，輕忽開車安全，導致這起死亡車禍。

(中時電子報)