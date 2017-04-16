MLB》搏命演出 巨人外野手撞斷鎖骨

巨人隊外野手帕克接球後撞上護牆，鎖骨骨折。(美聯社)

巨人16日以0-5被踢館的洛磯隊擊敗，左外野手帕克(Jarrett Parker)更在追逐一記飛球時不幸撞斷了鎖骨。4局上洛磯隊拉瑪修擊出深遠的左外野飛球，帕克成功接殺後右肩猛撞上全壘打牆，肩膀沒事，鎖骨卻骨折。

帕克在該半局很忙，洛磯隊有4名打者把球打到他的轄區，其中兩支是安打，兩球是接殺。帕克第2次接殺時收不住腳，雖避免正面撞牆，不過衝擊力道太大，還是弄傷了他的鎖骨。當時已3人出局，帕克忍痛想跑回休息區換場，但跑了幾步就不支跪地。

總教練波奇當場就知道不妙，他說：「帕克撞得太猛烈，而且角度不對，他肯定會受傷，不是鎖骨也會是別的地方。」現場記者以為帕克是肩膀受傷，直到他摀著胸膛痛苦跪地。波奇確定帕克必須暫時休兵，歸期未定。

帕克在春訓對戰教士隊時也以相同的角度猛撞了一次，那次他沒有受傷，因此也有人認為是巨人主場的護牆不夠安全。

(中時電子報)