陳羽凡認2015年離婚 白百何去年還放閃喊老公

陳羽凡今投震撼彈，宣布早在2年前和白百何協議離婚，兩人在2015年終結夫妻緣分。（圖／取材自新浪娛樂、白百何微博）

以電影《失戀33天》竄紅的大陸女星白百何被爆泰國親熱男模張愛朋，「出軌門」事件延燒第5天，歌手陳羽凡今凌晨則投下震撼彈，宣布早在2年前和白百何協議離婚，兩人為了9歲兒子才沒有對外宣布，不過白百何2016年仍大方曬恩愛，在微博喊陳羽凡「老公」。

白百何12日被大陸「第一狗仔」卓偉親熱男模張愛朋，兩人在泰國飯店泳池邊戲水，白百何甚至大方任由張愛朋伸手揉臀，兩人互動親密，白百何人妻人母形象一夕全毀，而陳羽凡今則在微博坦言，與白百何已在2015年離婚，「出軌門」事件對白百何與家人造成傷害，才公布實情。

陳羽凡與白百何2006年因拍戲相識相戀，在同年步入禮堂，並育有9歲兒子，最後兩人在2015年終結夫妻緣分，不過白百何2016年在微博標記陳羽凡，大方喊「老公」放閃，還稱讚陳羽凡是歌唱大神，兩人當時互動熱絡，看起來沒有異狀，沒想到的是，當時兩人早已都恢復自由身。

(中時電子報)