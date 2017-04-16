陳羽凡認2015年離婚 白百何去年還放閃喊老公
以電影《失戀33天》竄紅的大陸女星白百何被爆泰國親熱男模張愛朋，「出軌門」事件延燒第5天，歌手陳羽凡今凌晨則投下震撼彈，宣布早在2年前和白百何協議離婚，兩人為了9歲兒子才沒有對外宣布，不過白百何2016年仍大方曬恩愛，在微博喊陳羽凡「老公」。
白百何12日被大陸「第一狗仔」卓偉親熱男模張愛朋，兩人在泰國飯店泳池邊戲水，白百何甚至大方任由張愛朋伸手揉臀，兩人互動親密，白百何人妻人母形象一夕全毀，而陳羽凡今則在微博坦言，與白百何已在2015年離婚，「出軌門」事件對白百何與家人造成傷害，才公布實情。
陳羽凡與白百何2006年因拍戲相識相戀，在同年步入禮堂，並育有9歲兒子，最後兩人在2015年終結夫妻緣分，不過白百何2016年在微博標記陳羽凡，大方喊「老公」放閃，還稱讚陳羽凡是歌唱大神，兩人當時互動熱絡，看起來沒有異狀，沒想到的是，當時兩人早已都恢復自由身。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。