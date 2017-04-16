NBA》瞄準今夏自由市場 「布魯克-林」攜手出擊
其實在這個球季期間，籃網補強謠言從未停過，卻始終未獲證實，包含籃網總管馬克斯親赴歐洲考察的塞爾維亞後衛特奧多西奇與義大利前鋒梅利，甚至是活塞波普、巫師波特、爵士喬治希爾、馬刺強納森西蒙斯等人。
不過唯一可以肯定的是，根據《NETSDAILY》16日報導，不管籃網需要「布魯克-林」布魯克羅培茲、林書豪兩大主將飛往任何地方當起「說客」，他們必定馬上啟程一起前往，畢竟籃網的補強動作早已刻不容緩！
「我很確定自己會投入招攬補強動作，」林書豪說，「我堅信自己會在7月時有所行動，去試著幫助球隊補強，我會知道到時候球隊的計畫是什麼，更會竭盡所能去說服那些球員加入我們，這是我必定要做的事情。」
其實羅培茲也算有拉攏經驗，去年夏天他分別飛往加州與佛羅里達州，跟拓荒者前鋒克拉布、熱火後衛泰勒強生會面，儘管最後兩人都遭母隊追平籃網提報合約留下，羅培茲卻也清楚今夏仍會繼續跟著林書豪飛來飛去。
因為羅培茲了解團結的重要性，「我們必須一起成長，也會一起外出用餐，一起前往奧蘭多迪士尼世界遊玩，所有這些小事結合在一起，更會堅定我們彼此之間的友情，也幫助我們變成我們所想要的樣子，直到球季結束。」
(中時電子報)
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