芎林鄉首度半馬賽 1500跑者齊步跑
新竹縣芎林鄉首度舉辦21公里的文林閣路跑，今（16）日上午6點，1500名跑者齊聚芎林國小，為路跑暖身。新竹縣長邱鏡淳到場為跑者打氣，期望透過路跑活動，讓跑者飽覽芎林鄉美景，提倡運動風氣。
此次文林閣路跑為大華科技大學與捷克斯行銷工作室共同主辦，大華科大校長李右婷表示，期望透過路跑提升運動風氣，並讓年輕學生擁有正向生活習慣、良好態度，文林閣祭祀文昌帝君，也盼望大眾能理解者文昌文化中積德行善、孝悌忠信的內蘊，跑者T恤還特別印上「君子之爭」。
除此之外，路跑活動也讓校內的運動與健康促進系學生，可以直接參與、學習，觀光系學生負責導覽解說，餐飲系則提供補給站供應，讓學生直接透過活動學習，並回饋鄉里。
參賽者中不乏夫妻檔、親子檔，還有人帶著嬰兒車、毛小孩同行，十分熱鬧，芎林鄉民代表鄭昱芸也到場替選手加油。今天路跑共分為21公里、6公里兩組，從芎林國小出發、路經文林閣，21公里組選手可看見芎林鄉的田間美景。
(中時)
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