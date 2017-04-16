綠色政治追殺！賴士葆：中廣的名稱就是一個原罪
國家通訊傳播委員會（NCC）於（14）日下令停播中廣音樂網、寶島網，否則移送法辦，2頻道在昨 （15）日0時起全面中斷訊號，僅存沙沙雜訊聲。國民黨立委賴士葆在臉書揭2頻道停播真相，「中國廣播公司的名稱就是一個原罪，趙少康的藍色背景注定要被政治追殺」。
賴士葆在臉書上指出，30幾年來，中廣音樂網、寶島網已成為許多民眾生活、記憶的一部分，NCC卻以「遏制匪波」任務結束為由粗暴收回頻道，民眾肯定不解這些高來高去的理由。停播的原因無非是在綠營「去中化」時空中，中廣的名稱就是一個原罪，而負責人趙少康的藍色背景，注定要走向被政治追殺的命運。
賴士葆說，在NCC停播中廣音樂網、寶島網的議題民調上，97.29%的網友認為綠營的獨裁霸道應受譴責，不少網友留言指政府的做法過於獨裁、鴨霸，根本可說是「綠色恐怖」、「進入戒嚴期」。
綠委對被冠上「政治追殺」相當不滿，針對中廣兩頻道下架一事，段宜康說，兩頻道本就是國民黨以「動員戡亂」為名佔用的，中廣員工擔心工作、忠實聽眾不能適應可以理解，但國民黨控政治追殺、白色恐怖、激像北韓實在是胡說八道，「讓人聽了耳朵會長毛」。
(中時電子報)
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